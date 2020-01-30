В Саратовской области ищут 63-летнего мужчину, пропавшего три месяца назад. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Бахткерей Курмашев ушел из дома в поселке Солнечный совхоза Краснянка Федоровского района Саратовской области 14 октября. Рост мужчины 160 сантиметров. Он нормального телосложения, с темными короткими волосами и карими глазами.

Координатор розыска Анна Савельева +7-927-100-21-37. Также информацию о Бахткерее Курмашеве можно сообщить по телефонам +7-800-700-54-52, или 112.