Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего рецидивиста из Хвалынского района из-за умышленного причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшим по неосторожности его смерть, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 28 февраля в частном доме поселка Алексеевка 41-летний хозяин жилища распивал спиртное с двумя приятелями и новой знакомой. Утром 1 марта он вспомнил, как в детстве тот украл у его матери кольцо, за что мужчину строго наказали.

Будучи не в силах это вытерпеть, он стукнул 41-летнего гражданина бутылкой по голове, а потом принялся избивать руками и ногами. Потом злоумышленник вылил на его голову чайник горячей воды.

После этого он с приятелем и женщиной ушел, оставив хозяина лежать на полу. В тот же день брат потерпевшего пришел к нему в гости, обнаружил труп и сообщил об этом в полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти гражданина стала тупая травма грудной клетки с переломом ребра, правосторонний гемоневмоторакс.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он признал свою вину.

Мужчину взяли под стражу. Доказательства закрепляются, расследование продолжается.

