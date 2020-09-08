Жертвой 36-летнего вора из Хвалынского района Саратовской области стал житель Волгоградской области. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Он собрался в дальнюю поездку и нашел на Bla Bla Car себе этого попутчика.

Между мужчинами завязалась беседа, злоумышленник начал жаловаться на безденежье и получил предложение устроиться на работу водителем.

Граждане поехали в Алтайский район, чтобы купить крупный рогатый скот. На обратном пути они остановились в придорожном кафе села Синодское Воскресенского района. Попутчик вышел на улицу, чтобы «подышать свежим воздухом» и прихватил с собой миллион рублей.

Злоумышленника задержали, он не стал отрицать своей вины. У мужчины изъяли 500 тысяч рублей. Другую половину сумки гражданин потратил на телефон, посещение нескольких городов России и покупку мотоцикла.