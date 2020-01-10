40-летний житель Ивантеевки стал жертвой телефонных мошенников.

Криминальное трио решило ограбить доверчивого мужчину на 36 тысяч рублей. Один из звонивших представился жертве менеджером банка и сообщил об одобрении кредита на 500 тысяч рублей. Он добавил, что для получения суммы необходимо перевести 10 тысяч, что и сделал потенциальный клиент.

Затем в игру вступил другой злоумышленник, который выступил в роли виртуальной дамы. Он также заверил заемщика, что является банковским сотрудником и проинформировал об оплате страховки в сумме 26 тысяч рублей. Мужчина перевел средства.

После проделанных первых двух шагов операции, третий подельник позвонил сельчанину и сказал, что за 19 тысяч доставит ему пакет документов для подписания кредитного договора. От этого предложения житель Ивантеевки отказался, почуяв неладное. Он потребовал вернуть потраченные средства, однако лже-представитель банка согласился только на десять тысяч. С его слов, оставшаяся сумма возврату не подлежит.

В ГУ МВД добавили, что звонившие люди представились работниками давно закрытого банка. В 2013 году учреждение закрыли, а его лицензию отозвали.