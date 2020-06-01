В Балашове Саратовской области перед судом престанет 50-летний житель Калининска, который надругался над своей 12-летний падчерицей.

С заявлением об фактах сексуальной связи с ребенок не достигшего четырнадцатилетнего возраста обратилась женщина. Она рассказала правоохранителям, что её сожитель с с ноября 2019 года по январь 2020 года вступал в интимную связь с её 12-летней дочерью. Об этом родительница узнала из смс в телефоне ребенка.

Следователи смогли установили контакт с девочкой и та все рассказала. В ходе расследования судебной экспертизой установлено, что девочка, не понимала, что с ней делал отчим, она находилась в беспомощном состоянии.

Педофил арестован и ожидает суда.