Суд признал 29-летнего жителя Красноармейского района виновным в изнасиловании и совершении действий сексуального характера с угрозой убийством. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

5 июня мужчина освободился из колонии, где он отбывал наказание за разбойное нападение и пошел к себе домой. Около 22:00 у Саратовского резервуарного завода он заметил 31-летнюю прохожую. Мужчина приставил к ее шее нож и начал угрожать расправой в случае оказания сопротивления. Он надругался над ней, а потом скрылся.

Еще до начала следствия а также в зале суда гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали пять лет исправительной колонии особого режима.