Расследование уголовного дела о попытке подкупа сотрудника колонии в Саратовской области завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия, в марте житель Краснодарского края, который отбывал наказание в колонии №2 УФСИН Саратовской области решил дать взятку в размере 80 тысяч рублей начальнику отряда колонии за досрочное освобождение.
Тот не согласился идти на такое предложение. 2 апреля ему перевели средства, а после этого злоумышленником занялись правоохранители.
Он признал свою вину, дело передали в суд.