Расследование уголовного дела о попытке подкупа сотрудника колонии в Саратовской области завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в марте житель Краснодарского края, который отбывал наказание в колонии №2 УФСИН Саратовской области решил дать взятку в размере 80 тысяч рублей начальнику отряда колонии за досрочное освобождение.

Тот не согласился идти на такое предложение. 2 апреля ему перевели средства, а после этого злоумышленником занялись правоохранители.

Он признал свою вину, дело передали в суд.