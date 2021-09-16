Житель Курска, желая попасть в Саратов, стал жертвой мошенников и лишился 74 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Курской области.

Обратившийся в полицию гражданин хотел попасть на свадьбу к своему родственнику в Саратов и забронировал билет через один из популярных сайтов. Позже с ним связался якобы водитель и пообещал, что забронирует ему место, но сначала надо перевести предоплату.

Водитель долго делал вид, что у него проблемы со счетом, после чего заявил, что для перевода денег необходимо знать данные банковской карты мужчины. Потерпевший предоставил данные своей банковской карты, после чего обнаружил пропажу суммы в 71 тысячу рублей. Водитель перестал выходить на связь.