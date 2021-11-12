Житель Ленинского района Саратова найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Мужчина длительное время не выходил на связь, в связи с чем один из родственников пошел проведать его. Дойдя до квартиры, он беспрепятственно вошел в нее так как дверь не была заперта. Войдя в жилище, он увидел хозяина лежащем на полу без признаков жизни.

Смерти своего родственника мужчина заявил в полицию. Следователи осмотрели место происшествия и тело. Не нем не обнаружили признаков насильственной смерти, назначено судебно-медицинское исследование. Предположительно он умер около 10 дней назад.