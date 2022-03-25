В очередном выпуске ток-шоу «Свое Мнение» на телеканале Россия1 обсудили помощь, оказанную Саратовской областью жителям-переселенцам из Донецка и Луганска.

Житель Луганска Николай Харченко рассказал, что теперь сможет вернуться в свой город. Благодаря успешной операции российской армии теперь на его земле стало безопасно. Николай поблагодарил Саратовскую область за теплый прием и поддержку.

-Мы чувствуем, что в Луганске спокойная обстановка. Нас тянет в родной край, у нас там квартиры, семья. Поэтому, как только мы уточнили, что можно выехать, собираемся домой. В большом долгу мы перед саратовцами, низкий поклон и наша благодарность. О нас проявили заботу: встретили, опекали с самого вокзала, помогали волонтеры. Министерства здравоохранения и образования, все службы городские, областные нас не оставили в одиночестве. Еще раз спасибо за заботу, — рассказал Харченко.