Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Лысогорского района, обвиняемого в избиении и оскорблении полицейского, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 31 июля пьяный мужчина у себя дома угрожал сожительницу расправой. Та вызвала полицию. Прибывшие правоохранители пытались успокоить его и требовали, чтобы буян отправился в отдел.

В ответ на это мужчина выматерил гостей и ударил одного из них ногой в живот и по бедру.

Еще до начала следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.