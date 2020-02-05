Приставы арестовали автомобиль жителя Маркса Саратовской области за долг по штрафам в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В отношении мужчины было возбуждено 244 исполнительных производства. Общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения по ним составило 300 тысяч рублей. Выплачивать их добровольно мужчина не спешил, поэтому приставы арестовали его Volkswagen Touareg, предложив ему два варианта на выбор — погасить задолженность, или лишиться автомобиля.

Мужчина предпочел заплатить штрафы.