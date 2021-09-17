Житель Маркса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и изнасиловал проходящую мимо женщину. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

В ночь с 7 по 8 июля 24-летний житель Марксовского района вместе с приятелем находились возле общежития на улице Ленина в состоянии алкогольного опьянения. В это время из подъезда выходила 41-летняя местная жительница. Пьяный злоумышленник резким движением руки повалил ее на землю и изнасиловал. Женщине удалось вырваться, и забежать в подъезд, но насильник настиг ее и повалил сильным ударом в спину, после чего избил ее с целью подавить сопротивление и продолжил действия сексуального характера. Женщина все же продолжала оказывать сопротивление молодому человеку.

Злоумышленника оттащил его приятель, женщина вырвалась, и добравшись до квартиры, вызвала полицию. Женщина попала в больницу из-за полученных травм. Преступнику назначили шесть лет колони строгого режима.