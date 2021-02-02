Суд признал жителя Маркса виновным в незаконном доступе к охраняемой законом информации. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Он заходил в базу банков благодаря служебному положению своей матери. У него были копии паспортов граждан РФ, которым гражданин незаконно оформлял карты.

97 платежных средств он продал неизвестному за 247 тысяч рублей. Тот обманом получил займы в офисах микрофинансов на общую сумму свыше 800 тысяч рублей, за что получил наказание от суда в другом регионе.

Жителю Маркса дали год и десять месяцев колонии-поселении.

Отметим, что всего в 2020 году суды рассмотрели шесть уголовных дел по этой статье. Злоумышленники были оштрафованы на сумму от десяти до 150 тысяч рублей.

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