Жительнице Маркса, зарезавшей своего мужа вынесен приговор, сообщает пресс служба следственного комитета по Саратовской области.

Вечером, 9 мая 52-летняя женщина выпивала вместе со своим 51-летним супругом в доме по на улице Фабричная. Позднее к ней в гости зашел ее сын о первого брака, но так, как она уже легла спать, его встретил ее нынешний муж, и между ними завязалась ссора. Услышав крики мать проснулась и вышла защищать своего сына. Не желая участвовать в конфликте молодой человек ушел, оставив супругов наедине. Женщина высказала своему мужу претензии по поводу его отношения к ее сыну, а затем, разозлившись, схватила нож и нанесла ему удар в спину. Когда женщина осознала содеянное, она обработала рану, а затем побежала к соседке и рассказала о совершенном преступлении. К моменту прибытия «скорой помощи» мужчина скончался.

Женщина раскаялась и признала свою вину. Ей вынесен приговор в виде семи лет отбывания в колонии общего режима.