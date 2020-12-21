Участковые задержали жителя Маркса Саратовской области, подозреваемого в покушении на грабеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчина ворвался в офис микрокредитов, угрожал его сотруднице расправой и требовал отдать деньги. В этот момент внутрь зашел посетитель, злоумышленник перепугался и скрылся с места преступления.

Через несколько часов по ориентировке похожего гражданина полицейские увидели на улице Кирова. Тот не отреагировал на требование показать документы и попытался бежать. Правоохранители бросились за ним, один из них сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. После этого злоумышленник остановился.

Выяснилось, что мужчина ранее приходил в офис за займом, ему отказали и он решил получить деньги незаконно.

Гражданина взяли под стражу.