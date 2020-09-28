Вечером 23 сентября от подъезда одного из домов на улице Энгельса в Марксе в больницу госпитализировали 39-летнего мужчину с ножевым ранением в область груди, от чего он скончался. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 23 сентября между ним и 48-летним горожанином произошел конфликт. Старший из мужчин вонзил нож в грудь оппоненту, от чего тот упал на землю.

Злоумышленник скрылся с места преступления, спрятав неподалеку нож. Его обнаружили следователи.

Медики доставили мужчину в больницу, где была констатирована его смерть. Причиной гибели стало проникающее колото-резаное ранение груди справа с повреждением легкого.

На следующий день подозреваемый явился в правоохранительные органы.

Гражданину предъявили обвинение в убийстве, его взяли под стражу.

Расследование продолжается.



