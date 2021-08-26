Ранее судимый житель Маркса, будучи пьяным, убил человека за оскорбление, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Совершивший преступление мужчина пошел в гости к своему другу детства 12 июня в 22:40. Его друг проживал вместе со своим братом в общежитии на улице 5-я линия в Марксе. Встретившись, они купили спиртное и пошли выпить к их 47-летнему знакомому, жившему в соседней комнате.

В ходе пьянки братья отлучились, и между оставшимися за столом мужчинами случился конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина назвал оппонента лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Будучи ранее неоднократно судимым, он воспринял это, как тяжкое оскорбление, схватился за нож и нанес обидчику несколько ударов в шею. Тот свалился, но это не остановило злоумышленника. Он нанес ему еще несколько ранений в грудь, живот и спину.

Вернувшиеся браться увидели картину и поспешили удалиться. Преступник вышел на улицу, и сообщил прохожему, что неизвестное лицо ранило его приятеля. Граждане вызвали скорую и полицию. Потерпевшего госпитализировали, но он скончался через час.

Преступника взяли под стражу, он раскаялся в содеянном. Дело передали в суд.