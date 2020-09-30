Суд признал 46-летнего жителя Марксовского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что он пил в селе Фурмановка со своим 49-летним дядей. Тот высказал упрек в безделии, из-за чего вспыхнула ссора. Родственники пошли разбираться во двор и мужчина вонзил нож в грудь обидчика. Оружие он прихватил с собой.

Сестра злоумышленника бросилась на помощь мужчине, остановила брата, вызвала бригаду «скорой помощи».

В больнице у пострадавшего диагностировали колото-резаное ранение грудной клетки слева, пневмоторакс. Медики в экстренном порядке оказали мужчине необходимую медицинскую помощь.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему дали четыре года исправительной колонии общего режима.