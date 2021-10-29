В полицию обратилась жительница Ровенского района с сообщением, что с июля текущего года с ее банковской карты были похищены в общей сложности 140 800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В скорее после этого был задержан 30-летний житель столицы. У полицейских есть основания полагать, что мужчина оформил у одного из операторов связи сим-карту для личного пользования.

Через некоторое время он обнаружил, что к номеру телефона привязана неизвестная банковская карта, но сообщать об этом никуда не стал. Воспользовавшись доступом к ней, в течение нескольких месяцев мужчина переводил деньги на карту матери.

Подозреваемый сознался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.