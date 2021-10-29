19-летнему жителю Новоузенска предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в региональном СК.

Гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, вечером 23 октября 19-летний юноша распивал спиртное у подъезда дома во 2-м микрорайоне Новоузенска с тремя друзьями. К ним присоединился 38-летний мужчина, начал вести себя вызывающе, позже отошел поговорить с парнем.

Дело перешло к драке, стороны разошлись, потом взрослый оппонент вернулся с ножом, который выбили у него из рук. Нападавшего юноша бросил оземь и ушел, а прохожие вызвали ему скорую.

Медикам не удалось его спасти, 25 октября гражданин скончался.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма головы, с кровоизлиянием головного мозга.

Расследование продолжается, обвиняемого ждет стража.