По вине жителя Озинок произошла авария — авто, в которое он влетел, пострадало.

В связи с отсутствием у мужчины полиса ОСАГО, пострадавшая сторона обратилась в суд с требованием возместить ущерб и дополнительные расходы, сопряженные с ДТП, на общую сумму свыше 480 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

В отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство. Согласно сведениям ГИБДД, у должника в собственности имеется Nissan Almera. Его арестовали и гражданин из страха потерятб «ласточку» нашел необходимую сумму и выплатил ущерб в полном обьеме.