Суд признал 47-летнего рецидивиста из Озинского района виновным в хулиганстве, незаконном хранении взрывчатых веществ, боеприпасов, публичном оскорблении полицейских. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 3 июля около 00:30 пьяному мужчине постучали в окно его дома. Он рассердился, схватил ружье, выбежал во двор и выстрелил в сторону незваных гостей. К счастью, никто не пострадал.

В этот момент неподалеку находились полицейские, которые выясняли, при каких обстоятельствах мужчину ранили ножом.

Они тут же пришли к правонарушителю, который встретил их матом. Во время осмотра в его доме обнаружили бездымный охотничий порох, 99 патронов калибра в 5,6 миллиметра, два патрона калибра 5,45 миллиметра, один патрон калибра 7,62 миллиметра.

Большая часть из них была в пригодном для стрельбы состоянии.

На предварительном следствии и в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Теперь он проведет полтора года и 20 дней в колонии-поселении и отдаст штраф в 15 тысяч рублей.