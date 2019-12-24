В середине декабря у жителя Заводского района Саратова пропала кредитная карта, на которой находилась определенная сумма денег.

Благодаря уведомлениям из банка мужчина узнал, что кто-то активно совершает покупки, расплачиваясь его кредиткой. Он написал заявление в полицию.

Всего любитель отовариться за чужой счет при оплате покупок стоимостью менее 1 тыс. рублей успел потратить 8 456 рублей. После этого его вычислили и задержали. Этим человеком оказался 42-летний безработный из Пензы.

На него заведено уголовное дело о мошенничестве, он отпущен под подписку о невыезде.