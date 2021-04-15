53-летний житель Пензы стал фигурантом уголовного дела о причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

По пути к крупному торговому центру, расположенному в Волжском районе на Усть-Курдюмской улице, злоумышленник, будучи за рулем Mercedes совершил опасный маневр и едва не столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 35-летний саратовец.

Водитель иномарки решил выяснить отношения на обочине и поделиться опытом вождения. Однако оппонент оказался невосприимчивым к его словам.

После крепких слов в адрес шофера отечественного авто житель Пензы ударил мужчину по лицу и сломал ему челюсть.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело. Выяснилось, что ранее гражданина привлекали к уголовной ответственности по этой же статье.