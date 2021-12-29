Суд признал виновным в попытке изнасилования 32-летнего, ранее судимого, жителя Пензы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

13 сентября 24-летняя жительница Фрунзенского района возвращалась домой с работы. Девушку стал преследовать 32-летний мужчина. Возле одного из домов на улице Железнодорожной злоумышленник, выбрав момент, когда поблизости никого не оказалось, вооружился осколком стекла и, угрожая ей убийством, попытался совершить изнасилование. Потерпевшая оказала сопротивление и стала звать на помощь.

Мимо проходили молодой человек и девушка. Злоумышленник попытался скрыться, но парень его догнал. Впоследствии стало известно, что помощь потерпевшей оказали во внеслужебное время двое сотрудников ППС УМВД по Саратову.

Мужчина вину не признал, но приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.