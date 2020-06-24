Вчера, 23 июня, около семи часов вечера житель Петровска убил двух человек и скрылся с места преступления, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

В Петровске на улице Гоголя произошло убийство. 27-летний парень на улице нанес несколько ножевых ранений двум мужчинам 28 и 29 лет. Пострадавших госпитализировали, но спасти их медикам не удалось. Они умерли в больнице от полученных ран.

Сотрудники полиции оперативно нашли преступника, который скрылся с места происшествия. На данный момент ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

Ведется следствие. Решается вопрос о выборе меры пресечения подозреваемому.