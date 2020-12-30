Расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Петровска, обвиняемого в убийстве двух лиц с особой жестокостью, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 23 июня около 23:00 он с приятелем пошел к младшему брату для разбирательств на улицу Гоголя.

Мужчины встали перед подъездом. Старший из них высказал претензии младшему о том, что его сожительница оскорбляет их мать в смсках по телефону. Словесный конфликт перешел к действиям. Злоумышленник пошел домой, а вернулся уже с ножом. Он вонзил обидчику его дважды в спину. Попытавшийся вступиться за него приятель получил один удар.

Обоих пострадавших госпитализировали, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Злоумышленник попытался скрыться, но его в кратчайший срок обнаружили сотрудники полиции. Обвиняемого взяли под стражу.

Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд для рассмотрения по существу.