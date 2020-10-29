В отдел полиции с заявлением об угоне обратилась жительница Петровска. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ей помог перегнать Volkswagen 36-летний местный житель из столицы, потому что у нее не было прав.

Мужчину доставили в отдел. Он признался, что автомобиль надо было починить, он посоветовал женщине знакомого мастера, отогнал транспорт на СТО. 27 октября злоумышленник выпил и решил покататься на авто, он даже забрал его, но смог доехать только до лесопарка “Сосны”. Там он потерял управление и перевернул машину.

На злоумышленника завели уголовное дело.



