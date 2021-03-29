Следователи проводят проверку по факту смерти 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным житель Пензенской области обеспокоился тем, что его 43-летний брат не отвечает на звонки.

Он забил тревогу и приехал к родственнику домой в квартиру на проспекте Энтузиастов, где обнаружил его мертвым.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. По предварительным данным, мужчина скончался не менее трех дней назад.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

