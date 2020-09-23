Парень из Подмосковья получил 10 месяцев колонии-поселения за растление несовершеннолетней девочки из Красноармейского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В апреле прошлого года 21-летний молодой человек из Московской области познакомился в интернете с юной саратовчанкой. Парень сначала звонил ей и писал SMS-сообщения сексуального содержания, а затем приехал в Красноармейск, где вступил с девочкой в интимные отношения.

О случившемся стало известно оперативника, которые смогли установить местонахождения парня и задержать его.

Суд приговорил молодого человека к 10 месяцам колонии-поселения.