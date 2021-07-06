Сегодня, 6 июля, в лесном массиве между поселком Студеный и селом Березовка Петровского района обнаружено тело 26-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Тело обнаружено на удалении около двух километров от первого из населенных пунктов. Следственным комитетом организована доследственная проверка.

В ходе проверки была установлена личность погибшего, им оказался житель поселка Студеный. В целях установления причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.