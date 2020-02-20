Расследуется дело по факту гибели мужчины на пожаре в Пугачевском районе, сообщает СУ СКР.

Вечером 19 февраля жильцы трехквартирного дома в селе Красная Речка почувствовали запах дыма из квартиры 54-летнего соседа. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили в коридоре тело хозяина.

Следователи осмотрели место происшествия и признаков насильственной смерти не обнаружили. Вероятно, мужчина отравился продуктами горения. Причина пожара неизвестна, но предполагаетсЯ, что это неосторожное обращение с огнем.

Расследование продолжается.