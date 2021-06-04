Суд признал 37-летнего жителя Пугачева виновным в изнасиловании своей падчерицы. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года мужчина со своей десятилетней дочерью своей жены от первого брака улучил момент, когда супруга была на работе, и надругался над девочкой.

Та рассказала обо всем не сразу, а только потом, будучи в гостях у своей тети.

Следователи установили психологический контакт с пострадавшей и собрали доказательства о совершенных в отношении нее деяних.

Подсудимый так и не признал свою вину, хоть и доказательства говорили об обратном. Ему дали 13 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.