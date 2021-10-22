На основе собранных по делу доказательств 38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает пресс-служба следственного управления по саратовской области.

18 октября днем 38-летний мужчина находился на балконе в подъезде дома на улице Вокзальная Пугачева. Там также присутствовала его 67-летняя соседка, которая развешивала белье. Будучи пьян, мужчина посчитал, что женщина оскорбила его, и толкнул ее руками в грудь, от чего она упала на пол и ударилась головой о стену. Подойдя к женщине, он наступил ей ногой на шею. Вскоре потерпевшая перестала подавать признаки жизни.

Осознав случившееся, злоумышленник закрыл дверь общего балкона на навесной замок и ушел к себе в квартиру. Вечером соседи обнаружили тело потерпевшей, о чем сообщили в полицию.

По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.