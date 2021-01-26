Суд признал 37-летнего жителя Пугачевского района виновным в убийстве отца. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Днем 11 ноября 37-летний мужчина забрал из больницы мать, которая лечилась после инсульта и привез домой в поселок Солянский. Он стал собираться на вахту, а 62-летний сожитель его родственниц пил спиртное в спальне.

Женщина стала плакать и просить сына не уезжать — ей плохо, а от пьющего возлюбленного помощи никакой.

Пенсионер обозлился на критику и предложил ей воспользоваться помощью сына. Это вызвало у мужчины обиду и озлобленность. Он схватил нож на кухне и вонзил оппоненту в шею, от чего тот скончался на месте.

Потом злоумышленник позвонил в полицию и честно обо всем рассказал, дождался приезда правоохранителей.

Еще до начала следствия и в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали десять лет исправительной колонии строгого режима.







