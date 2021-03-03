Расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Ровенского района, обвиняемого в убийстве, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия вечером 24 декабря 62-летний житель села Луговое Ровенского района принес ему нож и паяльную лампу, предназначенные для забоя скота.

Мужчины расположились на кухне и принялись распивать спиртное. Между ними разразился спор о воинских званиях в морфлоте. Младший из них служил и пытался объяснить старшему, что упоминаемых им чинов не существует. Между ними разразился конфликт.

Обвиняемый подумал, что приятель наброситься на него с ножом и решил действовать первым. Он достал из-под дивана топор и ударил оппонента по голове. А когда тот упал, еще несколько раз ударил по голове.

Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Мужчина поразмыслил над случившемся и уснул.

На следующий день в дом прибыли сотрудники полиции. Скрыть тело он не пытался.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Его взяли под стражу.

Собранных доказательств достаточно для передачи уголовного дела для рассмотрения в суд.