В Ртищево мужчина признан виновным по трем статьям, пишет региональная прокуратура.

Октябрь 2018 года стал роковым для 40-летнего сельчанина. Изрядно поддав, в местном магазине ему не понравился один из покупателей. Он решил проявить смелось и пригрозился убить 64-летнего мужчину, схватив его за шею. Напугав земляка, злоумышленник отпустил его и покинул торговую точку.

Часом позже подсудимый забрался домой к 55-летнему местному жителя, с которым подрался. В результате рукопашки пострадавшего забрали медики.

Сейчас суд приговорил виновника к десяти годам и одному месяцу колонии строгого режима.