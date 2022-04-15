Суд признал виновным 44-летнего Дмитрия Столярова в убийстве своей сожительницы с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

По словам ведомства, 9 марта прошлого года Столяров и его сожительница выпивали дома на Соколовой. Через некоторое время между ними произошла ссора, переросшая в драку. Мужчина нанес сожительнице не менее 53 ударов руками и ногами по различным частям тела, затем взял топор и продолжил избивать. Не менее 16 рубленых ударов пришлось по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Согласно исследованию, причиной смерти стали множественные рубленые раны головы с переломом костей черепа, а также с повреждением костей черепа и вещества головного мозга.

Суд назначил Дмитрию Столярову лишение свободы на 14 лет в колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год.