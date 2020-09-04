В полицию передали задержанных ранее мужчин за избиение прохожего, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

Вечером до этого сотрудникам вневедомственной охраны поступил вызов от охранника детского сада о потасовке в Прикубанском округе города. Когда на место прибыли росгвардейцы, они задержали двух виновников драки – 41-летнего жителя Саратова и 48-летнего краснодарца. Выяснилось, что задержанные начали выяснять отношения с прохожим при помощи кулаков.

Теперь с драчунами будут разбираться сотрудники полиции.