В Саратове очередной жертвой мошенничества стал 67-летний житель Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мужчина перевел 125 тысяч на чужой счет, поверив предложению незнакомца в интернете о выгодном инвестировании.

Саратовец рассказал, что посчитал выгодным предложение инвестировать деньги в некий проект, который за семь дней принесет 70 процентов прибыли. Поверив в слова незнакомца, он перевел 125 тысяч. Но через два дня, еще до окончания этого «инвестиционного цикла» понял, что обманут.

Страница незнакомца в соцсети была заблокировна, а сам он перестал выходить на связь. После проверки возбуждено уголовное дело.