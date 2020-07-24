В отдел судебных приставов поступили 120 документов со штрафами на 27-летнего жителя Саратова за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Ранее лишенный прав 27-летний мужчина выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, но это его не остановило. Получив права обратно, он вновь продолжил грубо нарушать ПДД, а все полученные последующие штрафы он просто игнорировал.

Спустя некоторое время у него скопилось около 120 документов на общую сумму штрафа в 80 тысяч рублей, которые погашать мужчина не собирался.

В рамках исполнительных действий было установлено, что на его имя зарегистрирован автомобиль Hyundai Elantra. Судебным приставом на транспортное средство наложен арест с изъятием.

Теперь должнику придется погасить штраф в полном размере или он так и лишится навсегда своего автотранспортного средства.