С начала года 512 жителей Саратовской области задумалась и смене имени или фамилии, сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС.

Среди наиболее частых причин смены называется желание носить общую фамилию с мужем или детьми, а также трудное произношение или неблагозвучность фамилии или имени. Но есть и экзотические случаи.

В текущем году один из жителей Саратова решил переименоваться в честь Троцкого, а еще один выбрал для себя имя в честь персонажа из телесериала «Ходячие мертвецы» Иезекииль. Также в регионе появились Гофман и Добромира.

— В практике встречаются случаи, когда граждане просят поменять их экзотическое имя, данное родителями при рождении на более простое. Так, например, Алисия превращается в Ангелину, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.