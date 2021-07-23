Житель Ленинского района Саратова насмерть забил пожилого мужчину чайником и стеклянной бутылкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 18 июля 25-летний парень со своей подружкой возвращался домой и встретил по пути своего пьяного 64-летнего знакомого. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пенсионер начал оскорблять молодого человека и его родителей. В порыве гнева парень нанес оппоненту удары руками по голове и кинул камень в его голову. Тот потерял сознание.

В целях оказания первой помощи, 25-летний молодой человек занес его в квартиру своей приятельницы. Когда потерпевший пришел в сознание, между мужчинами конфликт продолжился и молодой человек нанес оппоненту несколько ударов по голове электрическим чайником, стеклянной бутылкой и деревянной щеткой, после чего за ноги вытащил его на лестничную клетку и оставил умирать.

Увидевшие тело соседи вызвали бригаду скорой помощи, и потерпевший мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался от полученных травм.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала тупая травма головы.

На основе собранных следователем доказательств молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления. Обвиняемый признал свою вину, в данный момент он заключен под стражу.