В Саратове правоохранительные органы остановили деятельность мошенника, который обманывал людей по всей стране.

27-летний местный житель придумал незаконный бизнес. Суть его схемы заключалась в том, что он в интернете размещал объявления о продаже компьютеров и сопутствующих к ним деталям, клиенты переводили деньги за товар. После этого мошенник удалял все записи и не выходил на связь с покупателями. По данным следствия, мужчина мог провернуть такую схему около 60 раз, жертвами стали граждане из разных регионов страны. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество

Правоохранительные органы с помощью не хитрых действий вышли на лжепродавца и задержали. Мужчина признался в содеянном, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Сейчас проводится комплекс проверок, направленных на доказательство вины мужчины во всех эпизодах преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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