Девица с сайта, рекламирующего услуги проституток, оставила саратовца без денег, сообщает пресс-служба городской полиции.

Мужчина нашел в интернете сайт, на котором девушки предлагали свои сексуальные услуги. Выбрав понравившуюся кандидатку, он связался с ней по телефону. Девушка ответила, что ее приезд к нему домой нужно оплатить заранее, продиктовала свои банковские реквизиты, на которые любитель платного секса перечислили 20,975 тысячи рублей.

После того, как «прелестница» так и не приехала, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.