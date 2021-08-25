Житель Саратова перевел крупную сумму денег девушке, совравшей, что беременна от него с осложнениями, и нуждается в лечении. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам потерпевшего, он познакомился с девушкой в интернете, и между ними завязались романтические отношения. Вскоре девушка сообщила ему, что ждет ребенка, но ее беременность протекает с осложнениями. Молодой человек переводил девушке деньги на лечение. По ее словам, ей требовалась помощь квалифицированных специалистов — сначала московских, а затем зарубежных.

Вскоре с молодым человеком связалась подруга девушки и сообщила, что та умерла в клинике. Она попросила денег на выдуманные ею похороны.

Полиция завела уголовное дело и задержала подозреваемую — 31-летнюю жительницу Заводского района. Она призналась в содеянном и рассказала, что потратила деньги на личные нужды. Итоговая сумма переведенных ей денег составила 706,7 тысяч рублей.