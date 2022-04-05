Суд признал виновным жителя Саратова в смерти своей сестры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что 51-летний мужчина гостил у своей 55-летней сестры в квартире дома по улице Пономарева. 10 июня прошлого года около 12 часов дня между ними произошла ссора. Мужчина принялся избивать свою сестру. Та выбежала из кухни и попыталась оградиться на балконе. Однако тот настиг ее и продолжил наносить удары. После этого он вновь переместил ее на кухню и еще несколько раз ударил по различным частям тела.

Осознав, что сестра перестала подавать признаки жизни, злоумышленник попытался привести ее в чувства, после чего вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

По словам экспертов, причиной смерти потерпевшей стал перелом щитовидного хряща и подъязычной кости. Кроме того, у нее выявлены переломы костей носа и ребер.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.