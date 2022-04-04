Сутенер вытребовал с жителя Саратова более 90 тысяч рублей за бронь интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Так, в отдел полиции обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что в нашел интернете объявление о предоставлении услуг интимного характера. Обзвонив ночью несколько номеров, саратовец договорился о встрече, но вскоре передумал.

Вечером ему перезвонил «администратор сайта» и сообщил, что его заказ все еще забронирован. Незнакомец требовал перевести оплату, а в случае неполучения денег угрожал расправиться с заявителем и его семьей. Восприняв угрозу серьезно, горожанин перечислил на указанный номер 91,5 тысяч рублей.

По случаю возбуждено уголовное дело.