Следственным отделом по Волжскому району возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя за совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней.

В период с 13 по 21 августа 56-летний житель Саратова трижды совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.

Следователи установили психологический контакт с ребенком и получили все сведения об обстоятельствах произошедшего.

Сейчас мужчина задержан под стражу, решается вопрос о дальнейшем его аресте вплоть до решения суда.

По некоторым данным, речь идет о мужчине, который устроил эротическую фотосессию на пляже со своей 10-летнй дочерью.